وداعية تشافي.. تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وتُنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل الفريق الأندلسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - باو كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: رونالد أراوخو - فيران توريس - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - أوريول روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - كوشين - هيكتور فورت

يُذكر أن تلك المباراة هي الأخيرة لـ تشافي هيرنانديز كمدير فني لـ برشلونة حيث تمت إقالته، على أن يخلفه بحسب تقارير صحفية، الألماني هانز فليك.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة.