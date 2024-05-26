الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ساوثهامبتون يفوز بأغلى مباراة في العالم على حساب ليدز ويصعد للدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون
ساوثهامبتون

صعد فريق ساوثهامبتون إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” موسم 2024-2025، وذلك بفوزه بالملحق المؤهل على حساب ليدز يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق أرم أرمسترونج في الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من سمالبون، ليقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية بيمناه.

وكاد دانيال جيمس أن يعادل النتيجة لـ ليدز يونايتد في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

بذلك أكمل ساوثهامبتون عقد الصاعدين للدوري الإنجليزي الموسم المقبل رفقة ليستر سيتي وإيبسويتش تاون، ليحلوا محل لوتون تاون، بيرنلي وشيفيلد يونايتد.

وسيحصل ساوثهامبتون على مبلغ يفوق 100 مليون جنيه إسترليني نظير التأهل للدوري الإنجليزي، وهي تُعد أغلى مباراة في العالم.

ساوثهامبتون الدورى الانجليزى ليدز يونايتد أرم أرمسترونج ليستر سيتي

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