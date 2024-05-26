الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريال بيتيس يستهدف إعادة داني سيبايوس من ريال مدريد

داني سيبايوس
داني سيبايوس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن ريال بيتيس الإسباني مهتم بالتعاقد مع داني سيبايوس متوسط ميدان ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ سيبايوس البالغ من العمر 27 عامًا، مسيرته مع ريال بيتيس، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2017 مقابل 16.5 مليون يورو، وتمت إعارته لمدة موسمين خلال تلك الفترة، إلى أرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن بيتيس يريد إعادة اللاعب لصفوفه الموسم المقبل، وهو هدف له كل صيف، ويأمل في أن يتعاقد معه هذا الميركاتو.

وأوضح التقرير أن التعقيدات المحيطة بانتقال اللاعب وراتبه تمنع دائمًا عودة سيبايوس إلى بيتيس، لكن النادي سيحاول إعادته هذا الصيف، في ظل عدم حصوله على دقائق لعب كافية مع ريال مدريد، حيث يريد سيبايوس الرحيل بحثًا عن المزيد من الدقائق.

يُذكر أن سيبايوس شارك في أقل من 600 دقيقة مع ريال مدريد هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني.

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