السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في آخر مبارياته بالليجا.. ممر شرفي من لاعبي ريال مدريد وبيتيس لتوني كروس

توني كروس
توني كروس

نظم لاعبو فريقي ريال مدريد وريال بيتيس ممرًا شرفيًا للألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد قبل مباراة الفريقين، بالدوري الإسباني.

وتجري الآن أحداث مباراة ريال مدريد وريال بييتس بالجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني، والتي حسم ريال مدريد لقبها للمرة الـ36 في تاريخه.


واصطف لاعبو الفريقين على أرض الملعب لتحية توني كروس، إذ أن مباراة الليلة هي الأخيرة له في الدوري الإسباني مع ريال مدريد بعدما أعلن اعتزاله بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري.

 

ويتبقى لتوني كروس مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل.

 

ويلعب توني كروس ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه من نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014.


وبدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

 

وانضم لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.

 

 

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