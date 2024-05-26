الإسماعيلي يفرض التعادل على البنك الأهلي في دوري نايل

تعادل فريق البنك الأهلي مع ضيفه الإسماعيلي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2023-2024.

افتتح أسامة فيصل التسجيل لـ البنك الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها يعقوبو من الجهة اليمنى.

وضاعف ياو أنور من تقدم البنك الأهلي بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله يعقوبو من الجهة اليسرى.

وقلص إيريك تراوري الهدف الفارق لـ الإسماعيلي في الدقيقة 80 هدف أول بتسديدة على الطائر من متابعة لتمريرة أحمد مصطفى.

وعادل عمر الساعي النتيجة لـ الإسماعيلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 96 بتسديدة رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، مهديًا فريقن نقطة التعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 27 نقطة في المركز الثاني عشر، ورصيد البنك الأهلي لـ23 نقطة في المركز الرابع عشر.