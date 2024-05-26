ليفربول يُخطط لضم خليفة محمد صلاح من الدورى الهولندى

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي بحثه عن صفقة قوية ومميزة، لخلافة نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت اسم محمد صلاح باحتمالية الرحيل عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للفرعون المصري، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في 30 يونيو 2025.

ليفربول يُخطط لضم باكايوكو من آيندهوفن لخلافة محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته شبكة "فوتبول إنسايدر" البريطانية، فإن مسئولي ليفربول أبدوا رغبتهم في التعاقد مع النجم البلجيكي يوهان باكايوكو، جناح آيندهوفن الهولندي، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الشبكة البريطانية، أن إدارة ليفربول ترى أن باكايوكو سيكون البديل الأنسب لخلافة محمد صلاح في مركز الهجوم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن يتم اختيار باكايوكو ضمن قائمة بلجيكا، تحت قيادة المدرب دومينيكو تيديسكو، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المُقرر انطلاقها في الشهر المقبل.

ويُعد الجناح البلجيكي، صاحب الـ21 عامًا، أحد أفضل المواهب في الدوري الهولندي في الوقت الحالي.

وشارك يوهان باكايوكو في 48 مباراة مع آيندهوفن في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم 14 هدفًا، ومثلهم قدم 14 تمريرة حاسمة.

في المقابل، يستعد مو صلاح للموسم الجديد 2024 – 2025، بعدما أنهى موسمه الحالي مع الريدز، رغم تراجع عدد الأهداف المسجلة باسمه مقارنة بالموسم الماضي، بعدما استطاع الفرعون تصدر المشهد التهديفي في الريدز للموسم السابع على التوالي.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الحالي، بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة.