الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوارديولا: ليساندرو مارتينيز كلمة السر فى تألق مانشستر يونايتد

ليساندرو مارتينيز
ليساندرو مارتينيز

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بقدرات ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه ساهم في تألق فريقه هذا الموسم.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على غريمه وجاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن". لمطالعة التفاصيل من هنا.

جوارديولا يكشف سر تألق مانشستر يونايتد

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات بيب جوارديولا، قائلًا: "ليساندرو مارتينيز أحدث فارقًا كبيرًا لصالح مانشستر يونايتد، وهو سبب تألقهم هذا الموسم".

وأضاف: "أعتبر ليساندرو من ضمن أفضل 5 مدافعين في العالم بالوقت الحالي".

وتابع: "لقد أحدث الفارق لصالح مانشستر يونايتد؛ بسبب تمريراته الطولية بين المدافعين خلال المباراة، أعتقد أنه سبب هذا الفوز".

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وكان ليساندرو مارتينيز قد عانى من إصابات طويلة تعرّض لها هذا الموسم، أجبرته على الغياب عن الملاعب.

وشارك ليساندرو مارتينيز في 14 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، بإجمالي 900 دقيقة، صنع خلالهم هدفًا واحدًا.

وبعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، تمكّن فريق مانشستر يونايتد من ضمان المشاركة في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" في الموسم المقبل 2024-2025، بعدما كان خارج حسابات التأهل الأوروبي؛ بسبب احتلاله المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تصدر جدول ترتيب مسابقة البريميرليج برصيد 91 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 89، أي بفارق نقطتين فقط.

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