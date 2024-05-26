رسميًا.. جلطة سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي للمرة 24

نجح فريق جلطة سراي في تحقيق لقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة الـ24 في تاريخه، بعد فوزه على قونيا سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

تألق الأرجنتيني ماورو إيكاردي في المباراة، حيث سجل هدفين لصالح جلطة سراي في الدقائق 29 و51، قبل أن يضيف بيركان كوتلو الهدف الثالث في الدقيقة 53، فيما رد قونيا سبور بهدف بيركان كوتلو في الدقيقة 78، لكنه لم يكن كافيًا لإيقاف زحف جلطة سراي نحو التتويج.

وكان جلطة سراي يتنافس مع فريق فنربخشة على الصدارة حتى الجولة الأخيرة من البطولة. ولكن بهذا الفوز، انتزع رفاق المغربي حكيم زياش اللقب بعدما ارتفع رصيدهم إلى 102 في الصدارة، متفوقًا على فنربخشة الذي احتل المركز الثاني برصيد 99 نقطة بفارق 3 نقاط، بعد فوزه بسداسية نظيفة على إسطنبول سبور.

بالإضافة إلى لقب الدوري، فإن جلطة سراي حجز أيضًا مكانه في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.