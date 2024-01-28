بايرن ميونخ يضم نجم جلطة سراى رسميًا حتى 2028

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم، عن تعاقده مع ساشا بوي من جلطة سراي التركي لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال بايرن في بيانه: "ينتقل المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا إلى ميونيخ بعقد حتى 30 يونيو 2028".

وقال ساشا بوي في تصريحات للموقع الرسمي: "هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن ألعب لفريق كبير مثل بايرن، إنني أتطلع حقًا إلى فريقي الجديد واللعب مع كل هؤلاء اللاعبين الرائعين في المستقبل كلاعب، أنا مدافع أحب الهجوم، وسعيد بالمشاركة في الهجوم كما هو الحال في الدفاع".

ولد بوي في ضاحية مونتروي بباريس، وبدأ لعب كرة القدم في إف سي رومانفيل وريد ستار إف سي قبل أن ينضم إلى الأكاديمية في رين في عام 2014.

وقد ظهر لأول مرة هناك في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في سن 18 عامًا في مايو 2019.

بعد موسم واحد على سبيل الإعارة في ديجون، وقع مع جلطة سراي للموسم 2021/ 22.

خاض الفرنسي 83 مباراة في إسطنبول، وسجل أربعة أهداف وفاز بلقب الدوري التركي الممتاز الصيف الماضي.