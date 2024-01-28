الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يضم نجم جلطة سراى رسميًا حتى 2028

ساشا بوي
ساشا بوي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا اليوم، عن تعاقده مع ساشا بوي من جلطة سراي التركي لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال بايرن في بيانه: "ينتقل المدافع الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا إلى ميونيخ بعقد حتى 30 يونيو 2028".

وقال ساشا بوي في تصريحات للموقع الرسمي: "هذا حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي، إنه لشرف لي أن ألعب لفريق كبير مثل بايرن، إنني أتطلع حقًا إلى فريقي الجديد واللعب مع كل هؤلاء اللاعبين الرائعين في المستقبل كلاعب، أنا مدافع أحب الهجوم، وسعيد بالمشاركة في الهجوم كما هو الحال في الدفاع".

ولد بوي في ضاحية مونتروي بباريس، وبدأ لعب كرة القدم في إف سي رومانفيل وريد ستار إف سي قبل أن ينضم إلى الأكاديمية في رين في عام 2014. 

وقد ظهر لأول مرة هناك في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في سن 18 عامًا في مايو 2019. 

بعد موسم واحد على سبيل الإعارة في ديجون، وقع مع جلطة سراي للموسم 2021/ 22.

خاض الفرنسي 83 مباراة في إسطنبول، وسجل أربعة أهداف وفاز بلقب الدوري التركي الممتاز الصيف الماضي.

بايرن ميونخ جلطة سراي ساشا بوي بايرن فترة الانتقالات الشتوية

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يهزم أوجسبورج ويواصل مطاردة باير ليفركوزن على صدارة البوندسليجا

تقارير: مزراوى يرفض العودة إلى بايرن ميونيخ ويفضل البقاء مع المغرب

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية