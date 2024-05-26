سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية: نسعى لإنهاء الصراع مع أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية



أكد السفير روديون ميروشنيك - سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ومساعد وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تسعى بشكل دائم لحل النزاع مع أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن روسيا أبدت رغبتها واستعدادها لإقامة حوار لإنهاء هذا الصراع وقدمت مقترحاتهم في الجولات التفاوضية.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة، التي نظمها المركز الروسي للعلوم والثقافة" البيت الروسي" بالإسكندرية اليوم الأحد، تحت عنوان "روسيا والنظام الدولي الجديد" بحضور السفير روديون ميروشنيك - سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ومساعد وزير الخارجية الروسي، بحضور ارسيني ماتيوسشينكو - مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وأدار اللقاء الدكتور محمود عزت رئيس إدارة الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.



واوضح "ميروشنيك" أن روسيا لم تبدأ هذه الحرب، بل جاءت لتنقذ مواطنيها، مشيرًا إلى أن روسيا ملتزمة بالقوانين الدولية الإنسانية، وتسعى إلى إقرار منظومة السلام التى تضمن لابنائنا الحياة بسلام خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن قامت ب5 مشروعات للسلام مع أوكرانيا منذ عام 2014.



وتحدث عن قمة السلام في سويسرا مستنكرا الدعوة لإقامة قمة للسلام وحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا دون تواجد أحد أطراف هذا الصراع وهي روسيا، لافتًا إلى أنه يجب التحقيق بشكل مفتوح وواضح للانتهاكات التي تتم في تلك الحرب، والاثبات بالأدلة الفعلية ما يتم على أرض الواقع لا ما يتصدر عبر وسائل الإعلام.



وخلال اللقاء عرض السفير روديون ميروشنيك، على هامش المائدة المستديرة بالبيت الروسي، عدة صورًا توثق معاناة المناطق الحدودية، بين اوكرانيا وروسيا، موضحًا أن المعرض هو أحد سلسلة المعارض التي يتم تنظيمها لعرض حجم معاناة المناطق الحدودية، لافتًا أن كل معرض يحتوى على صورًا جديدة، لتوثيق الأحداث حيث أن كل صورة يتم عرضها لها قصة.