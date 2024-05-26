بعد تأكد مشاركة الأهلي.. تفاصيل نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 والأندية المتأهلة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ضمان المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحسم فريق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، سجله روجر أهولو بالخطأ في مرماه.

وبناءً عليه، حجز فريق الأهلي مقعده في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وكذلك بطولة كأس إنتركونتيننتال.

فيفا يقرر إقامة كأس إنتركونتيننتال في شهر ديسمبر سنويًا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر في وقت سابق، إقامة بطولة كأس إنتركونتيننتال مجددًا ولكن بشكل جديد، بدءًا من عام 2024 الجاري، على أن تُقام في شهر ديسمبر من كل عام.

وأضاف "فيفا" في بيانه السابق، أن مواعيد المرحلتين الأولى والثانية سيتم تحديدها بعد اكتمال عقد المتأهلين، بينما ستكون المرحلة الثالثة والنهائية في 14 و18 ديسمبر على الترتيب.

وأكد "فيفا" أن بطولة كأس إنتركونتيننتال ستشهد مشاركة أبطال القارات المختلفة، والهدف منها أن تكون بديلة لبطولة كأس العالم للأندية، التي تغير نظامها لتُقام كل 4 سنوات.

الأندية المُشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024

بطل إفريقيا: الأهلي.

بطل آسيا: العين الإماراتي.

بطل أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

بطل أوروبا: بطل دوري أبطال أوروبا (سيتحدد يوم 1 يونيو 2024، بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني).

بطل أمريكا الشمالية: بطل دوري أبطال الكونكاكاف (سيتحدد يوم 2 يونيو 2024، بين كولومبوس كرو الأمريكي وباتشوكا المكسيكي).

بطل أمريكا الجنوبية: بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يتحدد بعد).

نظام كأس إنتركونتيننتال 2024

من المقرر أن تُقام بطولة كأس إنتركونتيننتال على 4 مراحل، وذلك على النحو التالي:

1- المرحلة الأولى: ستُقام قرعة لتحديد الفريق الذي سيواجه أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية، المُقرر إقامتها على ملعب بطل إفريقيا أو بطل آسيا.

أي أن بطل إفريقيا (الأهلي) أو بطل آسيا (العين) سيواجه بطل أوقيانوسيا (أوكلاند سيتي).

ومن ثم، سيلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية ضد ممثل القارة الأخرى، (على أن تُقام أيضًا على ملعب ممثل القارة الأخرى الذي لم يشارك في الدور التمهيدي).

2- المرحلة الثانية: يواجه بطل كوبا ليبرتادوريس نظيره بطل الكونكاكاف (على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقًا للقرعة).

3- المرحلة الثالثة (المباراة الفاصلة): ستُقام يوم 14 ديسمبر.

يلتقي المتأهل من المرحلة الأولى مع المتأهل من المرحلة الثانية، (ستُقام المباراة على ملعب محايد لم يتم تحديده حتى الآن).

4- المرحلة الرابعة (المباراة النهائية): ستُقام يوم 18 ديسمبر.

ينتظر بطل أوروبا الفائز من مباراة المرحلة الثالثة، (ستُقام المباراة على ملعب محايد لم يتم تحديده حتى الآن).

نظام كأس إنتركونتيننتال 2024

مشوار الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024

في حال واجه العين نظيره أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية من كأس إنتركونتيننتال 2024، فإن الأهلي سينتظر الفائز من هذا اللقاء لمواجهته في المباراة التالية، على ملعبه "استاد القاهرة الدولي".

وفي حال فوز الأهلي على العين أو أوكلاند سيتي، فإنه سيواجه الفائز من مباراة (بطل كوبا ليبرتادوريس ضد بطل الكونكاكاف).

وفي حال فوز الأهلي في هذا اللقاء، فإنه سيواجه بطل أوروبا في المباراة النهائية.