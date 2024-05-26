"لتحقيق الانضباط ومنع التعديات".. الطرق والكباري تخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى

أعلنت هيئة الطرق والكباري عن تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها، تحقيقا للانضباط ولتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات مثل (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).

تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن

وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

جدير بالذكر أن الهيئة مشروعات الطرق والكبارى اعلنت عن وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية مبنية على الأهداف التالية: