"لتحقيق الانضباط ومنع التعديات".. الطرق والكباري تخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى
أعلنت هيئة الطرق والكباري عن تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها، تحقيقا للانضباط ولتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات مثل (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).
تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن
وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.
جدير بالذكر أن الهيئة مشروعات الطرق والكبارى اعلنت عن وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية مبنية على الأهداف التالية:
- الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة ( الزراعية - الصناعية – السياحية-...)
- إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل
- وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم.
- ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الإقتصادى والإنتاجى
- العمل على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة.
- خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى
- ربـط موانىء الجمهورية (الجافة – البرية – البحـــرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية.
- تعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة.
- إنشاء الكبارى العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية.
- إنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل ( رصف خرسانى ) للحد من الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية.
- التوسع فى إستخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لإستهلاك الوقود
- الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم إقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.