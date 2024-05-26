الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات ساهم فى تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة

محطة تحيا مصر بميناء
محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

كشفت  وزارة النقل، عن أن نظام التسجيل المسبق للشاحنات إحدى أهم المميزات التي تفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، مشيرة إلى أن التسجيل المسبق للشاحنات ساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، حيث أصبح وقت الشاحنة لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، مشيرة إلى أنه رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

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يذكر أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء، والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية، العملاقة، وفي إطار تطوير كافة الموانئ المصرية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها  الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو الماضي)، كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

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استطاعت محطة تحيا مصر التغلب على أكبر التحديات وهى التكدس، حيث يأتي نظام التسجيل المسبق للشاحنات ضمن إحدى أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها - بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة- على علم بموعد وصوله، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة، فوقت الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسى لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر.

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية
محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
وزارة النقل نظام التسجيل المسبق للشاحنات المشروعات القومية محطة تحيا مصر وقت الشاحنة داخل المحطة

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