وزير النقل خلال لقائه بنظيره الإسبانى: توريد 7 قطارات نوم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بوزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، وذلك بحضور السفيرة منى عرفة القائمة بأعمال السفارة المصرية بإسبانيا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، خاصة في ضوء التعاون بين الشركات الإسبانية وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في العديد من المشروعات، حيث يتم التعاون مع شركة تالجو في توريد قطارات الركاب وقطارات النوم، كما يجري التعاون مع شركة كاف في مجال رعاة تأهيل قطارات للخطين الأول والثاني للمترو بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الشركات الإسبانية في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات.

كما تطرقت المباحثات إلى أهمية التعاون مع الجانب الإسباني في مجال إدارة وتشغيل قطارات السكك الحديدية المتميزة، مثل قطارات التالجو وقطارات الدرجة الأولى والثانية الحديدية وقطارات الـVIP مع شركة رينفي الإسبانية.

إنشاء مصنع لإنتاج قطارات السكك الحديدية

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيقات مع اتحاد صناعات شركات النقل بالسكك الحديدية للتوسع في مجال التدريب ونقل الخبرات للشباب المصري المتخصص في مجالات السكك الحديدية المختلفة، خاصة خريجي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وذلك على غرار ما تم مع سكك حديد ألمانيا "DB"، من خلال اختيار عدد من شباب السائقين للعمل بشركة سكك حديد ألمانيا، وخاصة مع أهمية استمرار التعاون مع الجانب الإسباني والشركات الإسبانية لتوطين صناعة النقل للسكك الحديدية، حيث تم الاتفاق مع شركة تالجو لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات السكك الحديدية، كما تم الاتفاق مع شركة كولواي لإنشاء مصنع لإنتاج دواخل قطارات السكك الحديدية، كما جار التنسيق مع شركة كاف لإنشاء مصنع لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية بجميع أنواعها "سكة حديد- مترو- قطار كهربائي خفيف- قطار سريع".

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع على أهمية استمرار قيام الحكومة الإسبانية بدعم مشروعات وزارة النقل بتقديم تمويلات تنموية بدون نسبة فائدة تذكر وفترة سداد تصل إلى 40 سنة لتنفيذ مشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق وأهمها تحديث وتطوير قطارات المترو للخطين الأول والثاني وكذلك مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخطوط "قليوب- منوف- طنطا" و"قليوب- شبين القناطر- الزقازيق" و"طنطا- زفتى- الزقازيق".

من جانبه أكد وزير النقل الإسباني أهمية التعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية، خاصة في ضوء معدل التنمية الملحوظ التي تشهده مصر حاليًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم دعم كل الشركات، سواء القطاع الخاص أو الحكومي وأهمها شركة رينفي الإسبانية المملوكة لوزارة النقل الإسبانية، والتي تعتبر أكبر مشغل لقطارات السكك الحديدية في إسبانيا وذلك في ضوء قيام الشركة بالتووسع في إدارة خطوط السكك الحديدية خارج إسبانيا مثل قطار الحرمين بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة أفضل نموذج استثماري لإدارة وتشغيل القطارات المتميزة بخطوط السكك الحديدية المصرية، كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية مشتركة للتعاون في مجال النقل البحري بين الجانبين المصري والإسباني خاصة فيما يتعلق بفعاليات ومبادرات المنظمة البحرية الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير النقل المصري الدعوة لنظيره الإسباني لزيارة مصر وتفقد عدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر التقى الفريق مهندس كامل الوزير بالبارو لوبيز وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والتجارة والأعمال بإسبانيا، حيث دارت المباحثات حول التعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين لدعم مشروعات النقل بالسكك الحديدية سواء مشروعات الديزل أو الجر الكهربائي كما تطرقت المباحثات إلى دعم صندوق التمويل الإسباني لمشروعات النقل في مصر مثل إعادة تاهيل قطارات مترو الأنفاق وتوريد عدد 7 قطارات نوم.

وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على استمرار الدعم والتنسيق المستمر لباقي مشروعات النقل خاصة مشروعات تطوير نظم الإشارات بخطوط السكك الحديدية.