الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يتعامل مع 14 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 

أصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط  بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة (WADI TIBA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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 حركة الصادر من البضائع العامة  45949 طنا

وقد بلغت  حركة الصادر من البضائع العامة  45949 طنا تشمل: 7863 طن رمل و487 طن علف بنجر و1467 طن يوريا و654 طن حديد تسليح و1000 طن بودرة جبس و3150 طن مولاس و31328 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44638 طنا تشمل: 10000 طن قمح و12000 طن ذرة و10200 طن خردة و4450 طن حديد و741 طن خشب زان و4596 طن أبلاكاش و2651 طن بضائع متنوعة.

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 حركة الصادر من الحاويات 1334 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1334 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 626 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2747 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28541 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218646 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5609 حركات.

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