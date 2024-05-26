ألحان شرقية على هارب منال محيى الدين بالأوبرا.. الجمعة

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لعارفة الهارب الدكتورة منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح المكشوف، وذلك ضمن الفعاليات الإبداعية المتنوعة لوزارة الثقافة.

ألحان شرقية على هارب منال محيى الدين بالأوبرا

يتضمن البرنامج مجموعة من الألحان الشرقية الشهيرة التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب منها كلمة حلوة لـ داليدا، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الأطرش، ميس الريم، آخر أيام الصيفية ، نسم علينا الهوى لـ فيروز ، دعاء لـ عمر خيرت ، لونجا 79 و85 لـ هانى شنودة، يمامة بيضا لـ داوود حسنى، رقصة عزيزة لـ محمد عبد لوهاب وموسيقى فيلم أبو على لعمرو إسماعيل، بالإضافة إلى بانورا من أعمال كل من أسمهان وبليغ حمدى.

منال محيى الدين

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار، ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، حصلت على منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.