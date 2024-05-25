الخريطة الكاملة لحفلات نجوم الطرب والموسيقى فى العيد

يستعد كبار نجوم الطرب والموسيقى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يونيو المقبل، فى موسمى عيد الأضحى والصيف، أبرزهم: عمرو دياب وتامر حسنى وأنغام وعمر خيرت، وغيرهم من نجوم الغناء والموسيقى.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية، خريطة حفلات موسمى العيد والصيف ٢٠٢٤، فى مصر وخارجها فى عدد من الدول العربية والأجنبية.

عمرو دياب سوّاح بين بيروت ودبى رفقة فرقته الموسيقية

يقيم النجم عمرو دياب حفلين غنائيين ضخمين بمناسبة عيد الأضحى، فى بيروت ودبى، الحفل الأول يحييه فى بيروت يوم السبت الموافق ١٥ يونيو المقبل بمصاحبة فرقته الموسيقية، ومن بيروت يطير إلى دبى لإحياء الحفل الثانى يوم ١٨ من الشهر نفسه.

كارول سماحة تشعل لندن بـ«بوسة»

تلتقى الفنانة كارول سماحة جمهورها لأول مرة فى العاصمة البريطانية لندن، تحديدًا فى قاعة كادوجان، من خلال حفل غنائى تحييه يوم ٧ يونيو، وتحتفل مع جمهورها بإطلاق أحدث أغنياتها «بوسة» التى صدرت مؤخرًا باللهجة المصرية.

عمر خيرت ليالٍ استثنائية فى قصر عابدين

يُحيى الموسيقار العالمى عمر خيرت، حفلين ضخمين، بقصر عابدين التاريخى، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمى ناير ناجى، وذلك يومى الجمعة والسبت ٧ و٨ يونيو المقبلين، وذلك تحت عنوان «٤٠ سنة عمر خيرت» تكريمًا للموسيقار الكبير عن مشواره الفنى الحافل، حيث يعد أحد الأسماء الرائدة فى تاريخ الفن المصرى والعربى، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ونفدت التذاكر فور طرحها من الجهة المنظمة على الموقع الإلكترونى التابع لها، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ٤ فئات؛ الأولى بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه، والثانية بقيمة ٣٥٠٠ جنيه، والثالثة بمبلغ ٢٧٥٠ جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة فبقيمة ١٥٠٠ جنيه.

ويقدم «خيرت» برنامجًا موسيقيًا مميزًا لجمهوره خلال الحفلين، ويضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التى قدَّمها طيلة مشواره الفنى العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «قضية عم أحمد»، و«البخيل وأنا»، و«إعدام ميت»، و«الخواجة عبدالقادر»، وغيرها، ويختتم الحفل بالمعزوفتين الشهيرتين «فيها حاجة حلوة»، و«١٠٠ سنة سينما».

مدحت صالح يحيى ليلة طرب بالأوبرا

يلتقى الفنان الكبير مدحت صالح جمهوره، من خلال حفل غنائى ضخم يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق ٢٩ يونيو المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

ويرفع المسرح الكبير لافتة «كامل العدد» خاصة بعد أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكترونى التابع لدار الأوبرا.

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى ٤ فئات: الأولى بقيمة ٢٠٠٠ جنيه، والثانية بمبلغ ١٧٠٠ جنيه، والثالثة بمبلغ ١٥٠٠ جنيه، والرابعة والأخيرة بقيمة ٧٥٠ جنيهًا.

نجوى كرم وأصالة فى ضيافة الجمهور الألمانى

تحيى النجمتان نجوى كرم وأصالة نصرى حفلًا غنائيًا ضخمًا فى ألمانيا يوم ٢٢ يونيو فى «أوبرهاوزن- دوسلدورف». وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع التذاكر، حتى مع طرح كمية إضافية نزولًا عند رغبة الجمهور. ومن ألمانيا تسافر نجوى كرم إلى العاصمة الرومانية بوخارست، رفقة فرقتها الموسيقية؛ لإحياء حفل غنائى يوم ٢٩ من الشهر ذاته، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.

روبى ترفع حرارة كندا الباردة بحفل غنائى ضخم

تسافر الفنانة روبى إلى تورونتو، التى تعد أكبر مدن كندا، لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة ١٤ يونيو المقبل، احتفالًا بعيد الأضحى على أحد المسارح الكبرى، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

أنغام ومحمد رمضان ورامى عياش فى ليالى «موازين» بالمغرب

يشارك نخبة كبيرة من نجوم الغناء خلال فعاليات مهرجان موازين للموسيقى، المقرر إقامته فى الرباط بالمغرب، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٩ يونيو المقبل.

فى مقدمة هؤلاء النجمة أنغام التى تفتتح فعاليات المهرجان يوم ٢١ يونيو، على مسرح النهضة، عقب إحيائها حفلًا ضخمًا بدولة الكويت رفقة المطرب آدم، يوم ١٧ يونيو المقبل، ضمن حفلات مهرجان «ليلة العمر» بالكويت.

وتشارك كوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوجرام، بحفل موسيقى ضخم، ضمن فعاليات مهرجان موازين، يوم الأحد ٢٣ يوليو على المسرح الوطنى.

كما تحيى الفنانة اللبنانية عبير نعمة حفلها الغنائى يوم ٢٥ يونيو، على المسرح ذاته، فيما يحيى النجم رامى عياش حفلًا يوم الجمعة ٢٨ من الشهر ذاته.

من جانبه، تعاقد النجم محمد رمضان مع إدارة مهرجان موازين، ليسدل الستار على فعاليات المهرجان المغربى الشهير، من خلال إحياء حفل الختام على مسرح النهضة، وذلك يوم السبت الموافق ٢٩ يونيو المقبل. ويجهز «رمضان» لبرنامج فنى مميز، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور، مثل «مافيا، و«هنرقص»، و«خمسة خمسة»، و«نمبر وان»، و«تطبطب»، وغيرها.

راغب علامة فى جولة غنائية بين لبنان وتونس والمغرب

يقوم النجم راغب علامة بجولة غنائية فى عدد من البلدان العربية، تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية يبدأها يوم ١٧ يونيو المقبل، فى لبنان، ثم يسافر إلى تونس لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولى يوم ٢٦ يونيو، ثم يطير إلى المغرب لإحياء الحفل الثالث فى مدينة كازابلانكا يوم ٤ يوليو المقبل.

سعد الصغير فى أمريكا لأول مرة

يسافر المطرب الشعبى سعد الصغير إلى أمريكا؛ لإحياء أول حفلاته فى موسم الصيف، يوم ١ يونيو المقبل على أحد المسارح الأمريكية الكبرى.

«ميكس فرفشة وأحزان» فى الإمارات تامر عاشور وأحمد سعد

يستعد النجمان تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى ضخم، يجمعهما معًا فى مدينة أبوظبى بالإمارات، السبت ٢٩ يونيو المقبل، على مسرح الاتحاد أرينا، ضمن احتفالات موسم الصيف ٢٠٢٤. وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر بـ٣ فئات: الأولى بمبلغ ٣٥٠ درهمًا إماراتيًا ما يعادل نحو ٥٠٠٠ جنيه، أما الفئة الثانية فبقيمة ٢٥٠ درهمًا إماراتيًا ما يعادل ٣٢٥٠ جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة فبمبلغ ١٥٠ درهمًا إماراتيًا ما يعادل ٢١٥٠ جنيهًا، كما جرى توفير مقاعد خاصة لأصحاب الهمم لحضور الحفل.

يُحييان حفلين فى لبنان وإنجلترا وائل جسار وعاصى الحلانى

يُحيى النجم وائل جسار حفلًا غنائيًا ضخم يوم ١٨ يونيو المقبل، ضمن احتفالات عيد الأضحى، فى مدينة جبيل بلبنان.

فيما يلتقى النجم اللبنانى عاصى الحلانى، جمهوره على خشبة مسرح أديلفى الشهير بمسرح «ويست إند»، فى شارع ستراند بمدينة وستمنستر وسط لندن، وذلك يوم ١٨ يونيو، ويحتفل مع جمهوره بأحدث أعماله الغنائية «العين عليه»، وهى كلمات الشاعر خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.