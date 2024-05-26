برلمانى: كلمة الرئيس خلال افتتاح مشروعات التنمية كاشفة للحقائق

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، كانت كاشفة للحقائق واتسمت بالمصارحة المعتادة منه في مخاطبته للشعب المصري، والتي عكست حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية إثر الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، كما أنها أشارت إلى ضرورة صناعة الوعي في المرحلة الراهنة بتوجيه المسئولين بالتحدث للرأي العام عن طبيعة الأوضاع التي تواجهها الدولة، فضلًا عن دعوته لتنظيم رحلات لرجال الإعلام وشباب الجامعة لرؤية مشروع توشكى، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي في تعميق المعرفة والحوار والتعريف بحجم ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة.

إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية

وأوضح "العسال"، أن افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي وبدء موسم حصاد القمح بمزرعة توشكي 4 والتي تضم 140 ألف فدان تضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة، بمثابة إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية اليوم، وتحديدًا في صعيد مصر؛ حيث إنه أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط "توشكى"، والتي أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحياة إليها بعدما تعرض لتدهور شديد، لافتًا إلى أنه جزء مهم من حكاية وطن، حيث إنه في شهر يناير 2017 كانت المساحة وقتها 400 فدان فقط، بينما فى يناير 2024 وصلنا إلى 420 ألف فدان.

جهود القيادة السياسية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس السيسي التي أكدت أن الدولة لا تنتظر الأزمات وكل شغل البنية الأساسية كان ضروريًا، تبرز جهود القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات الماضية والتي كانت خطوات استباقية قامت بها الدولة، وحصنت مصر من التداعيات العالمية الراهنة والتي سهمت في الانطلاق نحو المشروعات القومية التي تحقق التنمية وتوفير فرص عمل ودعم مجتمع الأعمال، منوهًا بأن قرارات الدولة للاستثمار في البنية التحتية والتعجيل في عمليات التنفيذ جنب الدولة كلفة إضافية حال إتمامها في الوقت الراهن وسط الموجة التضخمية الحالية.

وأشار "العسال"، إلى أن تطلع الرئيس السيسي لأن تكون الجلسة القادمة للاحتفال بمشروعات الزراعة فى سيناء لصالح 450 ألف فدان، يعكس حرص الرئيس على مد أيادي التعمير والتنمية في كل ربوع المحروسة، وتوسيع الرقعة الزراعية على نطاق الجمهورية لتأمين مخزون مصر الاستراتيجي، لا سيما أن تلك المشروعات بسيناء سيكون لها أكثر من دلالة تؤكد تطهير أرض سيناء من الإرهاب وتعزيز انخراطها في كل قطاعات التنمية بالدولة المصرية، منوهًا إلى أن الرئيس السيسى أولى اهتمامًا بالغًا بمشروع توشكى، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعى ومن أجل الوصول إلى أقصى إنتاجية من فدان القمح كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة للدولة المصرية.