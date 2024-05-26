الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: دعوة الرئيس المسؤولين للرد على الرأى العام يؤكد مصداقية القيادة السياسية

النائب اللواء أحمد
النائب اللواء أحمد العوضي

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن،  إن مصر تقدم دعمًا ماديًا وإنسانيًا مستمرًا للفلسطينيين،  سواء عبر المساعدات الإنسانية أو البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما توفر مصر الدعم السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية لدعم حلول سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم يؤكد الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، ويبشر بمرحلة دعم جديدة للقضية العربية الأولى.

txt

برلمانية: موقف مصر مشرف لأي مصري تجاه القضية الفلسطينية

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي المسؤولين للظهور والرد على الرأي العام يعكس مدى المصداقية التي تتمتع بها القيادة السياسية، وهي من الأمور الصعبة في ظل التحديات الراهنة، مشيدًا بدعم الرئيس السيسي لوسائل الإعلام وحرية التعبير عن الرأي والاستماع لمطالب المواطنين واستفساراتهم.

txt

"الحركة الوطنية": موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر لها دورها الريادي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتسعى جاهدة لتعزيز التفاهم والتضامن الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية، متابعًا: "الجهود الثابتة لمصر تعكس إيمانها بأن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة، وذلك بجانب دولة إسرائيل، على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

يذكر أن الرؤية المصرية في القضية الفلسطينية ترتكز على حماية أمنها القومي وضرورة اتخاذ إجراءات دولية ضد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين، وما تلاها من لقاءات ثنائية ومكالمات هاتفية والمشاركة في أكثر من قمة  مع القادة العرب وقادة العالم، واستصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن ضرورة تبني هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية، هذا بجانب الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب.

اللواء أحمد العوضي القضية الفلسطينية دور مصر دعم الفلسطينيين حزب حماة الوطن

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء فى قصف منزل برفح الفلسطينية (فيديو)

«غرفة سرية وحفلات تعذيب سادية».. أبرز المشاهد فى قضية سفاح التجمع

عاجل.. الناطق باسم "القسام" يعلن أسر جنود إسرائيليين فى كمين مركب وقتل آخرين

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسى ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى