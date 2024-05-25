برلمانية: موقف مصر مشرف لأي مصري تجاه القضية الفلسطينية

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الـشيوخ، إن المصريين يؤيدون الموقف المشرف للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية برفض تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية التي دعمت الفلسطينيين بقوافل ومساعدات إنسانية وسلكت جميع الطرق من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأكدت خطاب، خلال تصريحات لها، أن التاريخ سيذكر موقف مصر ورئيسها ومساعيها في كل الاتجاهات للوصول إلى حل عادل من أجل القضية الفلسطينية، وإعلان مصر مرارا وتكرارا الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الأعزل بل هي إبادة جماعية لا تفرق بين أحد.



وأشارت إلى أن مصر لم تيأس من طرق جميع أبواب التفاوض والدعم، مضيفة أنه رغم تعنت أحد الأطراف إلا أنها ما زالت تسعى في المفاوضات، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار والوصول لحل عادل فلا سبيل سوى حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.