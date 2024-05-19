"رياضة النواب" تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في 3 محافظات

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من طلبات الإحاطة بشأن نقض الخدمات في مراكز الشباب بمحافظات القليوبية والفيوم وقنا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد صلاح سكرتير عام مساعد محافظة قنا، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية.



وبدأت اللجنة اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيرين سعيد، بشأن الحالة المتردية لمركز شباب قرية بلتان بطوخ محافظة القليوبية وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، بأنه تم ادراج المركز ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل للمركز (مبني وملعب خماسي وملعب سباعي وسور المركز)، كما أكد على ان المديرية سوف تقوم بصيانة الملعب على نفقتها لحين البدء في إحلال وتطوير المركز في مبادرة حياة كريمة.

وبناء على ما دار من مناقشات فقد أوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة ببيان رسمي بشأن مركز شباب قرية بلتان بطوخ محافظة القليوبية والتي سيتم البدء في إحلاله وتطويره ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في تاريخ 1/7/2024.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسمين أبو طالب، بشأن الإهمال الموجود بمركز شباب سرسنا بمركز طامية بمحافظة الفيوم وعقب محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بأنه تم ادراج المركز ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للتطوير الشامل للمركز (رفع كفاءة المبني وإنشاء ملعب خماسي وملعب قانوني).

وأوصت اللجنة بإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة ببيان رسمي بشأن مركز شباب قرية سرسنا بمركز طامية بمحافظة الفيوم والتي سيتم البدء في إحلاله وتطويره ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في تاريخ 1/7/2024.

ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الري لإنشاء مركز شباب بقرية جزيرة الدوم التابعة لمنطقة الخزان بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وردًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد اللواء محمد صلاح سكرتير عام مساعد محافظة قنا، بأن المحافظة ليس لديها مانع على تخصيص الأرض المطلوبة لإنشاء مركز الشباب، مطالبًا من وزارة الشباب والرياضة بإرسال خطاب رسمي للمحافظة يفيد أن وزارة الشباب والرياضة ستدرج إنشاء مركز شباب بقرية جزيرة الدوم في خطتها الاستثمارية.

من جانبه قال الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بوزارة الشباب، أنه تم تشكيل لجنة خلال الأيام القليلة الماضية، للمرور علي مراكز الشباب بمحافظة قنا، للوقف على المشكلات التي تواجه مراكز الشباب، وتم بالفعل خصر جميع المشكلات للعمل على حبها خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة إرسال وزارة الموارد المائية والري بيان رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة يفيد موافقتها على تخصيص قطعة الأرض المطلوبة لإنشاء مركز شباب بقرية جزيرة الدوم التابعة لمنطقة الخزان بنجع حمادي بمحافظة قنا.

كما أوصت وزارة الشباب والرياضة بإرسال مخاطبة رسمية إلى محافظة قنا يفيد أن الوزارة سوف تدرج إنشاء مركز شباب بقرية جزيرة الدوم في خطتها الاستثمارية.