"الحركة الوطنية": موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مصر لها موقف تاريخي ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحديث الرئيس السيسي اليوم كان واضحا ليجدد من خلاله جهود القيادة السياسية في دعم قضية العرب الأولى، لافتا إلى أن دعوة الرئيس السيسي المسؤولين للظهور أمام وسائل الإعلام والتحدث للجمهور تفصح عن حجم الشفافية التي تتبناها الدولة المصرية في سياستها الداخلية والخارجية.

وأوضح اللواء رؤوف السيد علي، أنه يفتخر بالتزام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، الذي يظهر تفهمًا عميقًا للتحديات التي يواجهها الفلسطينيون ويسعى جاهدًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بصدقه وإخلاصه، وقد نجح في تعزيز العلاقات مع الفلسطينين ودعم مساعي السلام من خلال المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يظهر الرئيس السيسي قيادة حكيمة في تشجيع التعاون الإقليمي وتحقيق التقارب بين الأطراف المتصارعة، من خلال استمرار دعمه للقضية الفلسطينية، كما يجسد الإرادة الحقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويؤكد دور مصر الرائد في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر كانت عمادًا للقضية الفلسطينية، ولا تزال، وتعكس جهودها المستمرة التزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، تعمل مصر على تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاحتلال وحقوق الإنسان في فلسطين.



