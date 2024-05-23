قيادى بحزب العدل: نرفض الادعاءات الأمريكية ونصطف خلف القيادة السياسية

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، رفضه محاولات التشكيك والإساءة لجهود مصر لإنهاء العدوان على قطاع غزة.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الادعاءات الأمريكية الإسرائيلية الكاذبة لن تجدي نفعًا ولن تحقق أي مكاسب، بل تزيد المصريين اصطفافًا والتفافًا حول القيادة السياسية، موضحًا أن هذه الأكاذيب قد تدفع القاهرة للانسحاب من جهود الوساطة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلى المحتل.

اتخاذ قرار بوقف العدوان الوحشي

وحمل مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، الكيان الإسرائيلى المحتل المسئولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها وتواصل ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبًا محكمة العدل الدولية باتخاذ قرار بوقف العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة وسط صمت دولي وانحياز أمريكي سافر.

وأوضح أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية واضح وليس دورًا تقوم به اليوم أو بعد 7 أكتوبر، لكنه دور تقوم به مصر منذ عام 1948، مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية من أجل تفاوض الطرفين، ووقف إطلاق النار وإيجاد هدنة للخروج من المأزق الحالى والحفاظ على أرواح الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ.

الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة

ولفت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة والمضللة تستهدف بشكل واضح وصريح تشتيت الانتباه عما يحدث من مجازر بحق المدنيين والأبرياء في غزة، فإذا كانت إسرائيل تدعي على مصر ما لم تقم به، فهي تفعل ذلك لتشتت الانتباه حتى لا يكون الانتباه منصبًا على المهازل والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة يوميًا والعالم أجمع أصبح على مرأى ومسمع بها.

