السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: الاحتلال ارتكب جرائم سافرة ومصر صاحبة الدور الأصيل في التصدي له

النائب الصافى عبد
النائب الصافى عبد العال

قال النائب الصافى عبد العال، عضو مجلس النواب، إن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل إدانة عالمية للاحتلال وتوثيق لجرائمه السافرة فى قطاع غزة على مدى الشهور السبعة الماضية، قائلا: قرارات المحكمة تتويج لجهد مصرى وعربى كبير فى ملاحقة الاحتلال وجرائمه ولتحرك دولة جنوب أفريقيا لتقديمه قادته للمحكمة.

وأضاف عبد العال، أن مطالبة محكمة العدول الدولية إسرائيل بالوقف الفورى لعملياتها العسكرية فى مدينة رفح وانسحاب قواتها، يمثل مزيدا من الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن استكمال عملية رفح الفلسطينية، خاصة أنه يأتى فى أعقاب إعلان 3 دول أوروبية اعترافهم الرسمى بدولة فلسطين.

وأشار عضو مجلس النواب، أن قرارات محكمة العدل الدولية تأتى كذلك بعد يومين من مطالبة المدعى العام كريم خان فى المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال فى حق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وجالانت، قائلا: الحلقة تضيق حول الاحتلال وجرائمه فى قطاع غزة وتكشف أكاذيبه أمام العالم.

وواصل نائب الاسكندرية، أن قرارات محكمة العدل الدولية، ستدفع إلى تراجع الدعم الغربى لإسرائيل، خاصة بعد إعلان المحكمة فى وقت سابق أن الدول التى تمد إسرائيل بالأسلحة، أو توفر لجرائمها الغطاء السياسى يمكن اعتبارها متورطة أيضا فى هذه الجرائم.

واختتم النائب الصافى عبد العال، أنه يعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال بداية دولية صحيحة، لمحاصرة جرائمه وفضح ألاعيبه وأكاذيبه وجرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين، مضيفا: الاحتلال ارتكب جرائم سافرة ومصر صاحبة الدور الأصيل فى التصدى له وكشفه أمام مختلف دول العالم.

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النائب الصافي عبد العال مجلس النواب محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الاحتلال

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