السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد "صحة النواب" يتفقد مركز طب أسرة الرويسات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

افتتح وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، جولته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، بزيارة مركز طب أسرة الرويسات، ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

وترأس الوفد النائبة سهير عبدالحميد، وتضمن كلًا من النائبة عبلة الألفي، النائب محمد العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبدالحليم، النائب محمود أبوالخير، النائب جمال عمارة، النائبة ميرفت عبدالعظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جومانة لويس، والنائبة سارة عادل.

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واستقبل الوفد الدكتور أحمد وحيد مدير المركز، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا مدير الرعاية بجنوب سينا، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سينا، وقد قدموا لوفد صحة النواب، شرحًا وافيًا عن المركز وأقسامه وما يقدمه من خدمة للمواطنين.

مبنى مكون من دورين

ومركز طب أسرة الرويسات هو مبنى مكون من دورين، وتم تطويره، وبه ٣ عيادات تخصصية، منها عيادة أسنان، وعيادة طب الأسرة، وقسم للطوارئ، وصيدلية، ومعمل، بجانب عيادة للمشورة النفسية، كما يحتوي على سكن للأطباء.

وأوصت اللجنة على أهمية وجود أكثر من دكتور لطب الأسرة داخل المركز، وضرورة توفير عيادة للرمد، وعيادة للعظام.

وأعلنت هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة على زيادة موازنة مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافي للعام المالي 2024/ 2025.

وكانت نائبة المنوفية قد تقدمت بطلب لزيادة موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية وتدعيمها ماليًا لتتمكن من الوفاء باحتياجات مستشفيات المحافظة والجهات التابعة للمديرية، ويتردد عليها الآلاف يوميًا من أبناء المنوفية والمحافظات المجاورة.

مجلس النواب محافظة جنوب سيناء الرويسات عيادة للعظام عيادة للرمد

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