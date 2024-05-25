السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد "صحة النواب" يزور وحدة طب الأسرة بوادى مندر فى شرم الشيخ

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، وحدة طب الأسرة بوادي مندر، بمدينة شرم الشيخ، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

وترأس الوفد النائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، وتضمن كلًا من: النائبة عبلة الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبدالحليم، النائب محمود أبوالخير، النائبة جمان عمارة، النائبة ميرفت عبدالعظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائبة جوميانة لويس، والنائبة سارة عادل.

واستقبل الوفد القائم بأعمال مدير المركز الدكتور أحمد البرعى، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا مدير الرعاية بجنوب سيناء، والدكتور طارق عز الدين مدير التأمين الصحة الشامل بجنوب سيناء، وقدَّموا لوفد صحة النواب شرحًا وافيًا عن المركز وأقسامه وما يقدمه من خدمة للمواطنين.

وتحتوي الوحدة الصحية بوادى مندر على أقسام طب الأسرة، وقسم متخصص للأسنان، بجانب قسم لتنظيم الأسرة، وقسم للطوارئ ومعمل للتحاليل وصيدلية.

وأوصت اللجنة بضرورة زيادة سيارات الإسعاف في النقطة القريبة للوحدة، ويفضل أن تتمركز وحدة لسيارات الإسعاف داخل الوحدة، نظرًا لبُعد الوحدة الصحية عن مستشفى شرم الشيخ الدولي، الذي يبعد مسافة ٥٥ كم عن الوحدة، وكذلك لطبيعة المكان الجبلية.

مجلس النواب لجنة الشؤون الصحية وحدة طب الأسرة وادى مندر شرم الشيخ جنوب سيناء

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