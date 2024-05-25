السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤتمر: الشعب المصري لن يتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، جهود القيادة السياسية  المصرية المستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولابد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.

وأضاف حزب المؤتمر، أننا لن نتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها، والشعب المصري بجميع طوائفة يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر، لافتا أن الشعب المصري أيضا يرفض الممارسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل ووضع حد لهذه الممارسات التي تسببت في جريمة إنسانية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال.

وأكد حزب المؤتمر، على إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها التي تتخذها،مثمنا دور القيادة السياسية المصرية وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية وأيضا دور الدبلوماسية المصرية الذي ساهم في الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدوليه بشأن أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية.

وأوضح حزب المؤتمر، الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حذرت منذ بداية الأزمة حول خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما ينذر بدخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وعلى الرغم من ذلك نجد غطرسة وتعنت من الجانب الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائمه المخلة بالإنسانية والأعراف الدولية.

txt

ركيزة الاستقرار في المنطقة.. مصر تمثل رمانة الميزان في الوساطة بين فلسطين وإسرائيل

txt

على رأسها فلسطين.. أبرز ملفات أجندة الجلسة العامة للبرلمان العربى غدًا

 

المستقلين الجدد يؤكد دعمه الكامل للقيادة السياسية في تحركاتها لدعم القضية الفلسطينية

أكد حزب المستقلين الجدد أن ما تقوم به إسرائيل من توسيع نطاق الهجوم على رفح بعد  قرارات محكمة العدل الدولية هو بمثابة تصعيد خطير وغير مقبول.

وأضاف الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن هذا التصعيد سيحدث تعميق للمأساة الإنسانية الحالية في رفح مع وقف كل وسائل الحياة من غذاء ودواء، إضافة إلى تعطيل متعمد للقطاع الصحي في غزة عموما وفي رفح خاصة.

وأضاف عناني أن هذا التوسع في الهجوم مع عدم الاكتراث بقرارات المحكمة سيكون له ظلال غير محمودة على مفاوضات الهدنة التي ترغب إسرائيل أن تستأنفها من خلال الوسطاء.

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ القيادة السياسية الشرق الأوسط اتفاقية السلام

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

الأهلى والترجى.. وسام أبوعلى يقود الهجوم وكريم فؤاد بديلًا لمعلول بنهائى أبطال إفريقيا

مفاجأة غير متوقعة.. تفاصيل صحيفة الحالة الجنائية لـ"سفاح التجمع"

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

صور

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

الأهلي بطل دوري اليد 2024 (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى