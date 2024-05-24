على رأسها فلسطين.. أبرز ملفات أجندة الجلسة العامة للبرلمان العربى غدًا

يعقد البرلمان العربي، غدًا السبت، جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يناقش خلالها عددًا من الملفات الهامة وعلى رأسها مستجدات الوضع في فلسطين.

وحسب بيان أصدره البرلمان، اليوم الجمعة، تناقش الجلسة العامة للبرلمان العربي، تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية التي اختتمت أعمالها يوم الخميس، والمتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتصديق عليها.

فلسطين القضية المركزية على أجندة البرلمان

تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، والذي يتزامن والظروف القاسية والصعبة واللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمهجرين.

كما يستعرض خلال الجلسة رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير لجانهم الأربع، لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات.

كانت لجان البرلمان العربي، اختتمت اجتماعاتها أمس، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع، والمقرر لها السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ناقشت لجان البرلمان، تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والتشريعية في المنطقة العربية، انطلاقًا من حرص البرلمان العربي على متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها، بما يخدم حماية المصالح العربية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو والتكامل في الوطن العربي، كجزء من تطوير أدوات منظومة العمل العربي المشترك، وبما يسهم في حماية وصيانة الأمن القومي العربي، كما استعرضت اللجان رؤى برلمانية لحلحلة الأزمات الراهنة وكذلك مشاريع القوانين التي يعكف البرلمان العربي على إعدادها، تمهيدًا لاعتمادها من الجلسة العامة.

واستعرضت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023م.

كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من التقارير والموضوعات، منها مقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وقانون تنظيم مكافحة خسائر سلاسل الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام).