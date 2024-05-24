الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على رأسها فلسطين.. أبرز ملفات أجندة الجلسة العامة للبرلمان العربى غدًا

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد  البرلمان العربي، غدًا السبت، جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يناقش خلالها عددًا من الملفات الهامة وعلى رأسها مستجدات الوضع في فلسطين.

وحسب بيان أصدره البرلمان، اليوم الجمعة، تناقش الجلسة العامة للبرلمان العربي، تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية التي اختتمت أعمالها يوم الخميس، والمتعلقة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والتصديق عليها.

فلسطين القضية المركزية على أجندة البرلمان 

تناقش الجلسة العامة تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية، والذي يتزامن والظروف القاسية والصعبة واللاإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين والمهجرين.

كما يستعرض خلال الجلسة رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير لجانهم الأربع، لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات.

كانت لجان البرلمان العربي، اختتمت اجتماعاتها أمس، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع، والمقرر لها السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ناقشت لجان البرلمان، تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والتشريعية في المنطقة العربية، انطلاقًا من حرص البرلمان العربي على متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها، بما يخدم حماية المصالح العربية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو والتكامل في الوطن العربي، كجزء من تطوير أدوات منظومة العمل العربي المشترك، وبما يسهم في حماية وصيانة الأمن القومي العربي، كما استعرضت اللجان رؤى برلمانية لحلحلة الأزمات الراهنة وكذلك مشاريع القوانين التي يعكف البرلمان العربي على إعدادها، تمهيدًا لاعتمادها من الجلسة العامة.

واستعرضت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023م.

كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من التقارير والموضوعات، منها مقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وقانون تنظيم مكافحة خسائر سلاسل الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام).

لجنة فلسطين الدكتور عادل العسومي البرلمان العربي القضية الفلسطينية رئيس البرلمان العربي جامعة الدول العربية الشهداء الفلسطنيين قطاع غزة الحرب على غزة آثار الدمار الذي لحق بمعبر رفح معبر رفح لجان البرلمان العربي

مواد متعلقة

رئيس وزراء فلسطين يثمن جهود السعودية لحشد الدعم دوليًا للاعتراف بدولة فلسطين

عضو "إفريقية النواب" تثمن اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية