رئيس وزراء فلسطين يثمن جهود السعودية لحشد الدعم دوليًا للاعتراف بدولة فلسطين

أعرب رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن شكر القيادة والحكومة الفلسطينية، للمملكة العربية السعودية وقيادتها، على الجهود التي تبذلها في سبيل حشد الدعم والتأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، والذي توج مؤخرا باعتراف النرويج وأيرلندا وأسبانيا، ودول أخرى في مُقبِل الأيام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله تطورات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما جهود وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.