الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمهيدًا للجلسة العامة الرابعة.. لجان البرلمان العربى توصى بتطوير أدوات منظومة العمل المشترك

اتماعات لجان البرلمان
اتماعات لجان البرلمان العربي

اختتمت لجان  البرلمان العربي الدائمة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان، اجتماعاتها، اليوم، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع، المقرر لها يوم السبت المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وانتهت اللجان لعدد من التوصيات أبرزها، تطوير أدوات منظومة العمل العربي المشترك، وإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية.

البرلمان العربي يناقش مستجدات الأوضاع في المنطقة 

ناقشت لجان البرلمان العربي، تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والتشريعية في المنطقة العربية، انطلاقًا من حرص البرلمان العربي على متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها، بما يخدم حماية المصالح العربية والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو والتكامل في الوطن العربي، كجزء من تطوير أدوات منظومة العمل العربي المشترك.

بما يسهم في حماية وصيانة الأمن القومي العربي، كما استعرضت اللجان رؤى برلمانية لحلحلة الأزمات الراهنة، وكذلك مشاريع القوانين التي يعكف البرلمان العربي على إعدادها، تمهيدًا لاعتمادها من الجلسة العامة.

استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي

استعرضت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، آخر التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023.

كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددا من التقارير والموضوعات، منها مقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وقانون تنظيم مكافحة خسائر سلاسل الإمداد الغذائي "فقد وهدر الطعام".

مكافحة التنمر في العالم العربي

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، عددا من الملفات المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الاجتماع المشترك مع رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، للتشاور، وتبادل وجهات النظر بشأن سبل التنسيق والتعاون بين اللجنتين، إضافة إلى تقرير اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالإشراف على إعداد قانون مكافحة التنمر في العالم العربي، والمسودة الثانية لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن العام الماضي.

إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية

فيما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، وترتيبات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، كما استعرضت اللجنة مستجدات تنظيم ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023.

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لجان البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية مشروع قانون مكافحة التنمر في العالم العربي

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