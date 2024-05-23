الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المؤتمر": رفح البوابة الأساسية وشريان الحياة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

القبطان محمود جبر
القبطان محمود جبر

أعرب القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين عن القاهرة الكبرى، عن تأييده لموقف حماس بالتأكيد على أن معبر رفح  مصري فلسطيني والاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن غلق المعبر وعرقلة دخول المساعدات.

وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن معبر رفح يشكل البوابة الأساسية للحياة اليومية والتواصل بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وهو شريان حيوي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

وأوضح أن إغلاق معبر رفح من قبل الاحتلال الإسرائيلي يمثل جريمة بحق الإنسانية، ويزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإغلاق وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية إلى أهلنا المحاصرين في غزة.

وأشار إلى الجهود المصرية المستمرة لفتح معبر رفح وتسهيل حركة الأفراد والبضائع تجسد روح الأخوة والتضامن بين الشعبين.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في محنته، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

المؤتمر يطالب المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة حماس، إن معبر رفح كان وسيبقي معبرًا فلسطينيًا مصريًا والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسئولية عن إغلاقه.

وتابعت، في بيان لها، إن الاحتلال الصهيوني المجرم يتحمل كامل المسئولية عن إغلاقه لمعبر رفح خلال العملية العسكرية ضد شعبنا الفلسطيني، لافتًا إلى أن العدوان على رفح أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، نتيجة منع دخول المساعدات، والبضائع وحرمان أبناء شعبنا من التنقل والسفر والعلاج في الخارج.

ومن جهة أخرى، كشف مسئولون في الولايات المتحدة عن أن البيت الأبيض لا يزال على تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن عمليتها المستمرة في رفح، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقفها.

قطاع غزة إبادة قطاع غزة القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر الإحتلال الإسرائيلي معبر رفح مصري فلسطيني

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