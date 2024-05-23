الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحاب موسى: إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، بتأكيد حركة حماس بأن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا، والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه.

وقالت موسى، في تصريحات صحفية لها، إن الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول عن إغلاق معبر رفح وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إغلاق معبر رفح يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

موسى: معبر رفح يمثل شريان الحياة الأساسي لأهلنا في قطاع غزة

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الأساسي لأهلنا في قطاع غزة، وهو بوابة العبور الرئيسية للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والعربي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مسئولية المجتمع الدولي في رفع الحصار الظالم عن غزة 

وطالبت النائبة رحاب موسى، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية دون قيود، بما في ذلك معبر رفح، لضمان حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية اللازمة للحياة اليومية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة حماس، إن معبر رفح كان وسيبقي معبرًا فلسطينيًا مصريًا والاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسئولية عن إغلاقه،

وتابعت، في بيان لها أن الاحتلال الصهيوني المجرم يتحمل كامل المسئولية عن إغلاقه لمعبر رفح خلال العملية العسكرية ضد شعبنا الفلسطيني، لافتًا إلى أن العدوان على رفح أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، نتيجة منع دخول المساعدات، والبضائع وحرمان أبناء شعبنا من التنقل والسفر والعلاج في الخارج.

كشف مسئولون في الولايات المتحدة عن أن البيت الأبيض لا يزال على تواصل مستمر مع إسرائيل بشأن عمليتها المستمرة في رفح، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقفها.

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