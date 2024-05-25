"المصريين بالخارج" يطلق مبادرة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 14 محافظة

أعلن اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين، إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الهجرة؛ لتنظيم حملات توعية في 72 قرية تابعة لـ 14 محافظة هي الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في ختام ورشة العمل التدريبية للملتقي الاول للاتحاد والذي اقيم في بيت شباب الاسماعيلية،، أن الهدف من تلك المبادرة تعريف الشباب المصري بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي تجَّذرت عبر عقود طويلة مما جعلها ثقافة لدى بعض القرى المصرية، وحلا غير آمن أو شرعي أمام الشباب المصري الراغب في الهجرة للخارج.

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود التي تقدمها وزاره الهجرة في ملف الهجرة غير الشرعية، ونجاحها الكبير في العديد من المبادرات منها ما تم تنفيذه في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، في ختام النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019.

دورات تدريبية مجانية على المهن

من جهته، قال علاء خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الفترة المُقبلة ستشهد دورات تدريبية على احتياجات دول الخليج العربي وتدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول، فضلًا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد شحاتة، المُنسق العام للملتقي، أن هناك عدد من التوصيات التي ستصدر عن المتلقي منها إدراج الهجرة غير الشرعية في المقررات الدراسية للطلاب في المدارس لتوعية النشء بمدى خطورة الظاهرة، فضلًا عن توعية الشباب بالفرص التمويلية والقروض المُيسرة التي تمنحها الدولة والتي قد تساعدهم في تأسيس مشروعات صغيرة كبديل للهجرة غير الشرعية.