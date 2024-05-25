السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "زراعة النواب": افتتاح مشروعات جنوب الوادي إنجاز جديد في قطاع الزراعة

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسي اليوم، عددا من المشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة جنوب الوادى الجديد، هو بمثابة إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أهمية قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد والذى تعتمد عليه الدولة في تحقيق أمنها الغذائى وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلى.


وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة نحو ٤ ملايين فدان إلى رقعتها الزراعية عبر تلك المشروعات القومية، وهو ما يساعد الدولة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ومحاصيل الأعلاف.


وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس السيسي خلال الافتتاح، والتى أشار فيها إلى أهمية تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في زراعة المحاصيل الهامة للبلاد، وضرورة التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك التنسيق فيما يتعلق بزراعة قصب السكر مع التوسع في زراعة بنجر السكر  بما يحقق ترشيد المياه.

وأشار النائب هشام الحصرى، إلى أهمية حديث الرئيس فيما يتعلق بزيادة حجم الإنتاج الزراعى من خلال زيادة حجم إنتاجية الفدان باستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة والأصناف الأكثر إنتاجية.

ودعا الحصرى، مراكز البحوث الزراعية إلى تكثيف جهودها لتحقيق أفضل إنتاجية من المحاصيل، لا سيما المحاصيل الاستراتيجية بما يحقق خطة الدولة وأمنها الغذائى وتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية.

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