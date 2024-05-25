السبت 25 مايو 2024
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برلمانى: كلمة السيسى بافتتاح مشروعات جنوب الوادى أكدت حرصه على حماية الأمن القومى الغذائى

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب،  إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى أهمية قصوى لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية خلال 10 سنوات مضت، تكللت بإنجازات ومبادرات رئاسية عملت على تعزيز الأمن القومي الغذائي للمصريين.

وأكد السادات في تصريحات له، أن إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الزراعة تمثلت في توسيع الرقعة الزراعية عبر مشروعات التوسع في الأراضي الصحراوية، مثل مشروع مليون ونصف المليون فدان، وتخصيص مزيد من الأراضي للزراعة، تطوير البنية التحتية الزراعية من سدود ومحطات تحلية وشبكات الري الحديثة لتحسين إدارة الموارد المائية، إضافة إلى تقديم الدعم المادي والفني للمزارعين، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لزيادة الإنتاجية، تشجيع الاستثمارات في مشروعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتجات المحلية.

وثمّن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاحات مشروعات تنموية بجنوب الوادي،  حيث أكد الرئيس على ضرورة زيادة كمية الإنتاج من القمح ودعوة المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية.

وأوضح أن الدولة المصرية عملت على إطلاق برامج بحثية علمية لتطوير أصناف محاصيل جديدة عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والتخزين البارد للمنتجات الزراعية لتقليل الفاقد وزيادة فترة الصلاحية، وإنشاء نظام متكامل للتأمين الزراعي لحماية المزارعين من المخاطر المختلفة.

 

وأكد أن هذه الجهود حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث شهد الإنتاج الزراعي تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتم تعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة كالقمح والأرز والبطاطس، كما ساهم ذلك في تعزيز الأمن الغذائي وقدرة مصر على مواجهة الأزمات المحتملة.

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قيادي بمستقبل وطن: افتتاح الرئيس للمشروعات الزراعية التنموية يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي  

 

قال رشاد عبدالغني القيادي  بحزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعات جنوب الوادي وتوشكى الزراعية التنموية، يسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لعدد من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح، وذلك باستخدام الميكنة الزراعية والأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة.


وأكد "عبدالغني" خلال بيان له اليوم، أن هذه المشروعات الزراعية التنموية تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتساعد على تقليل حجم الاستيراد من الخارج، والعمل على تأمين الأمن الغذائي المصري، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذي سعت الدولة المصرية إليه خلال الآونة الأخيرة، فعملت على زيادة مساحات المشروع، من أجل سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

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