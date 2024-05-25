السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر أكتوبر" يبحث سبل التعاون مع وزارة التضامن لدعم وتمكين المرأة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب مصر أكتوبر، زيارة لوزارة التضامن الاجتماعي لبحث أوجه التعاون المشترك في عدد من الملفات التي تستهدف دعم وتمكين وتأهيل المرأة، انطلاقا من رؤية الدولة في هذا الملف.

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تعيش عصرها الذهبي

وقالت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة الي حجم التمكين الكبير الذي شهدته المرأة خلال العشر سنوات الماضية.

وأشارت القشاوي إلى المبادرات التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المرأة وتمكينها، وزيادة توعيتها، بالإضافة الي بعض البرامج التي تستهدف تأهيل المرأة كبرامج تأهيل وحماية المعنفات وغيرها من البرامج، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر بين الحزب والوزارة في عدد من الملفات.

أمانة المواطنة وحقوق الإنسان

شارك في اللقاء وفد من حزب مصر اكتوبر برئاسة الدكتور شريهان القشاوي، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، ورولا صبحي أمين أمانة المواطنة وحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي، وجومانة وجنى الطويل عضوتا أمانة المرأة المركزية، وعدد من قيادات الأمانة المركزية.

من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر اتخذت خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر بتمكين المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، والتي من ضمن أهدافها هدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

حزب مصر أكتوبر الدولة أمانة المرأة المركزية لوزارة التضامن الاجتماعي المرأة

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