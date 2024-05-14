الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"مختار محتار ليه".. مسلسل إذاعي لـ صفاء أبو السعود حول قضايا تمكين المرأة

جانب من كواليس المسلسل
جانب من كواليس المسلسل الإذاعي "مختار محتار ليه"

حصل “الدستور” على صور من كواليس المسلسل الإذاعي "مختار محتار ليه" بطولة صفاء أبو السعود وخالد سرحان ونشوى مصطفى وعلي مراد، وتأليف أماني ضرغام.

ويُذاع المسلسل على موجة إذاعة البرنامج العام بمشاركة مجموعة من الشباب الواعد فى التمثيل والتلحين وكتابة الأغاني والتوزيع والمونتاج من شباب مسابقة إبداع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بإشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

تجدر الإشارة إلى أن مسابقتي إبداع الجامعات وإبداع مراكز الشباب تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين المرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة غدًا الأحد، حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص، وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام، تقدمها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع، كما تتضمن الحملة مجموعة رسائل توعوية بصوت الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية .

صفاء أبو السعود تشارك في إطلاق حملة "القومي للمرأة" للتوعية بقضايا الأسرة والمجتمع


وتُبَث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا للمستمعين، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

وتناقش الحملة العديد من القضايا مثل: زواج القاصرات، التحرش، الابتزاز الإلكتروني، الطلاق، ترشيد الاستهلاك، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة والأسرة والمجتمع.

 

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