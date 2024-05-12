صفاء أبو السعود تشارك في إطلاق حملة "القومي للمرأة" للتوعية بقضايا الأسرة والمجتمع

يطلق المجلس القومي للمرأة غدًا الأحد، حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص، وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام، تقدمها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع.

كما تتضمن الحملة مجموعة رسائل توعوية بصوت الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية .

وتُبَث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعًا ووصولًا للمستمعين، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

وتناقش الحملة العديد من القضايا مثل: زواج القاصرات، التحرش، الابتزاز الإلكتروني، الطلاق، ترشيد الاستهلاك، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة والأسرة والمجتمع.