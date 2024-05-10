"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في إطلاق مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة

شارك السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، وعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة، .

يأتي ذلك في إطار دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان للمهرجان، بما يعزز دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها.



وأكد أمين القومي لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها أمام المشاركين والصحفيين على اهتمام المجلس برئاسة السفيرة مشيره خطاب بدور الثقافة والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام لدورها في تشكيل الوعي المجتمعي.

وشدد على حرص المهرجان على رفع الوعي بحقوق الإنسان، خاصه بقضايا المرأة المحلية والدولية، وتشجيع صناع المسرح على معالجة قضاياها وهمومها و تعزيز قيم قبول الآخر والسلام العالمي.

وأشار إلى عدم إغفال المهرجان تخصيص مسار تحت عنوان " مبدعات تحت القصف" لاستعراض التجارب المختلفة وكيف تبدع المرأة فى المناطق الملتهبة بما يتضمن القضية الفلسطينية.



وقد افتتح المؤتمر كل من السيدة / عبير لطفي رئيسة مجلس أمناء المهرجان، ونخبة من عضوات مجلس الأمناء، والفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، حيث تم استعراض فعاليات المهرجان ودوره في تمكين المرأة ودعم حقوقها. كما شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى أوصت بالعمل على ضروره إلاتاحة لذوي الإعاقة في جميع المسارح، وبتناول التحديات التي تواجه السيدات ذوات الإعاقة وأسرهن من خلال الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان سيتم عقده خلال الفترة من 16 إلى 22 من الشهر الجاري.ويضم عدد من الفنانات والفنانين من بعض الدول العربية والاجنبيه

واشار السفير فايد إلى اهتمام المجلس القومى لحقوق الانسان من خلال اللجنه الثقافيه بالمجلس برئاسه الاستاذه سميره لوقا لاختيار ابرز الاعمال الدراميه التليفزيونية التى تخدم قضايا حقوق الانسان خلال شهر رمضان من كل عام .