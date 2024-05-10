الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في إطلاق مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، وعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة، . 

يأتي ذلك في إطار دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان للمهرجان، بما يعزز دور المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها.

وأكد أمين القومي لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها أمام المشاركين والصحفيين على اهتمام المجلس برئاسة السفيرة مشيره خطاب بدور الثقافة والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام لدورها في تشكيل الوعي المجتمعي.

وشدد على حرص المهرجان على رفع الوعي بحقوق الإنسان، خاصه بقضايا المرأة المحلية والدولية، وتشجيع صناع المسرح على معالجة قضاياها وهمومها  و تعزيز قيم قبول الآخر والسلام العالمي.

وأشار إلى عدم إغفال المهرجان تخصيص مسار تحت عنوان " مبدعات تحت القصف" لاستعراض التجارب المختلفة وكيف تبدع المرأة فى المناطق الملتهبة بما يتضمن القضية الفلسطينية.

وقد افتتح المؤتمر كل من السيدة / عبير لطفي رئيسة مجلس أمناء المهرجان، ونخبة من عضوات مجلس الأمناء، والفنانة إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للمهرجان، حيث تم استعراض فعاليات المهرجان ودوره في تمكين المرأة ودعم حقوقها. كما شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى أوصت بالعمل على ضروره  إلاتاحة لذوي الإعاقة في جميع المسارح، وبتناول التحديات التي تواجه السيدات ذوات الإعاقة وأسرهن من خلال الفن.

جدير بالذكر أن المهرجان سيتم عقده خلال الفترة من 16 إلى 22 من الشهر الجاري.ويضم عدد من الفنانات والفنانين من بعض الدول العربية والاجنبيه 
واشار السفير فايد إلى اهتمام المجلس القومى لحقوق الانسان من خلال اللجنه الثقافيه بالمجلس برئاسه الاستاذه سميره لوقا لاختيار ابرز الاعمال الدراميه التليفزيونية التى تخدم قضايا حقوق الانسان خلال شهر رمضان من كل عام  .

المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب نشر ثقافة حقوق الإنسان مهرجان إيزيس الاعمال الدراميو

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام