الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المجلس القومى للمرأة يستأنف "جلسات الدوار"

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، يستأنف  المجلس القومى للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية   أن المجلس يعمل مع كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الائمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

المدربون من القيادات الدينية

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن جلسات الدوار ستنطلق في قرى المرحلة الثانية التي تشملها مبادرة حياة كريمة كما سيقوم المجلس  بالتوازي ايضا بتنفيذ سلسلة جديدة من الدورات التدريبية مركزية «لتدريب المدربين من القيادات الدينية» بالمحافظات لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات،   بهدف توسيع قاعدة الوصول لعدد اكبر من المستهدفين.

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وأضافت إيزيس محمود أن هدف عقد جلسات الدوار يأتى من أجل  عقد  الحوارات مع السيدات داخل الجلسات من أجل القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والامومة الامنة والتربية السليمة للأبناء.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

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