الأوقاف تعقد المؤتمر الدولى الأول للواعظات تحت عنوان "دور المرأة فى بناء الوعى"

تعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي الأول للواعظات، في أغسطس المقبل، تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

المؤتمر الدولى الأول للواعظات

جاء ذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات. ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يكون موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين يومي 25 و26 أغسطس القادم 2024م، تحت عنوان:

"المؤتمر الدولى الأول للواعظات.. دور المرأة فى بناء الوعى"

ويتضمن المحاور التالية:

المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.

الأوقاف تحذر من جمع أى تبرعات من المساجد

فى سياق آخر، حذرت وزارة الأوقاف من جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو أي غرض بخلاف موضوع الخطبة.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا تحذيريًا جاء فيه:

يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد. ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر، مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال.

وأكدت الأوقاف عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه كل من يخالف ذلك، وعلى جميع السادة مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.