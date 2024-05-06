تيار الإصلاح الحر: اقتحام الاحتلال رفح الفلسطينية انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية

أدان التيار الإصلاحي الحر بشدة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرئيلي من اقتحام رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وجريمة حرب ضد الإنسانية، وستكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم بأسره.

وثمن التيار موقف الدولة المصرية وما أبدته من حكمة وحزم فيما يتعلق بالصراع الدائر في غزة، مشددًا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، ولن تقبل مصر حكومة وشعبًا أي ضرر يلحق بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية إذ تحافظ على أمنها القومي، فإنها لا تنسى أبدًا دورها في حماية الأمن القومي العربي ورفض سيناريوهات تذويب القضية الفلسطينية.

وحمل التيار إسرائيل والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة ويطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل أشكال العنف ضد المدنيين العزل في غزة، ويهيب التيار بالمجتمع الدولي وبالقوى الإقليمية والدولية أن تمارس جميع الضغوطات لإثناء إسرائيل عن الاستمرار في تأجيج الصراع في المنطقة.

ودعا التيار الإصلاحي الحر، الأطراف العاقلة إلى سماع صوت الحكمة الذي تزعمته مصر والقيادة السياسية، وأعلنه وأوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، فإننا ندعو القوى السياسية والنخب الثقافية والمجتمعية في مصر إلى الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية التي باتت الملاذ الأخير والصوت العاقل أمام التغافل العالمي وازدواجية المعايير الدولية والجنوح الإسرائيلي الذي يهدد ليس المنطقة فقط بل العالم أجمع.