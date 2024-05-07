وفد رفيع المستوى من "القومى لحقوق الإنسان" يشارك فى اجتماع المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة

شارك وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وعضوية السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس وعضوي المجلس نهاد أبوالقمصان وسعيد عبدالحافظ.

وعلى مدار اليومين، ناقش وفد المجلس القومى مع أعضاء التحالف العالمى قضايا حقوق الإنسان والتحديات التى تواجهها في المنطقة العربية والإفريقية، وساهمت رئيسة المجلس بـ ٧ مداخلات في بنود جدول الأعمال كان أهمها التأكيد على أن ما يحدث في فلسطين يخضع لمناقشات التحالف باعتباره ذو صلة بانتهاك قواعد القانون الدولى الإنسانى.

وأكدت رئيسة المجلس أن التحديات المالية التى تواجه المؤسسات الوطنية تتطلب جهودا أكبر للتغلب على هذه المصاعب، كما طالبت خطابا بالعمل على تنفيذ مخرجات ملتقي التحالف 2021-2022.

كما دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة مراجعة التحالف للخطوط الاسترشادية المتعلقة باعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت خطاب اليوم أيضا بضرورة نشر قاعدة البيانات على موقع التحالف الدولى.

ومن ناحية أخرى، شارك السفير محمود كارم في فعاليات الندوة التى ناقشت دور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعرض كارم في مداخلاته للتحديات التى تواجهها المؤسسات الوطنية في هذا الإطار وعرض الممارسات الجيدة التى يقوم بها المجلس القومى في مصر ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.