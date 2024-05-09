مشيرة خطاب: لا بد من توفير الحماية للفسلطينيين فى غزة بموجب القانون الدولى

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والاشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وإن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الآخر في الحرب الدائرة أمر يخالف القانون الدولي.

منع الإبادة الجماعية في غزة

جاء ذلك في كلمتها التي القتها في الندوة التي إقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان (مسئولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة)، بمشاركة مريم العطية رئيسة لجنة حقوق الإنسان بقطر، لوسي ميكرنان، نائب مدير هيومان رايتس واتش، عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، انيشا باليل، عضوة مجلس إدارة منظمة فلسطين من أجل القانون، سلطان الجمالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت "خطاب" أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية"، وتحدد واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتابع: وتحدد المادة الثانية من الاتفاقية المقصود بالإبادة الجماعية، وتحدد المادة الثالثة الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية وتجرم المشاركة في الإبادة الجماعية، وهذا هو موضوعنا في هذه الجلسة، وتزويد الطرف الذي يمارس الإبادة الجماعية بما يساعده علي تنفيذها، وهنا يستوجب الأمر العودة الي ما صدر عن محكمة العدل الدولية.

المساعدات للفلسطينيين

وأشارت "خطاب" إلى أن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعفي الولايات المتحدة أو حلفاءها الأوروبيين، من واجبهم، كموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.

وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.

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