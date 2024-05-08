الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ورش عمل تستهدف زيادة المعرفة المعلوماتية حول سوق العمل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تنظّم مؤسسة أسمعني للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين، غدًا الخميس، احتفالية كبري بمركز التعليم المدني في الزمالك في ختام أسبوع الأصم العربي.

قال رامز عبد العاطي، المستشار الإعلامي للمؤسستين، إن الاحتفالية هى نواة مؤتمر قومي يطمح لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في سوق العمل انطلاقًا من الاهتمام بتوصيات الأسبوع العربي للأصم وشعاره للعام الحالي "فرص عمل عادلة للصم وضعاف السمع من النساء والرجال".

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أشار عبد العاطي إلى أن المؤسستين من منطلق عملهم في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قد دشن ورش تأهيلية للطلبة الصم نهاية أبريل في دورة ممتدة لدراسة أليات سوق العمل ومتطلبات المهارات التي ينبغي عليهم إجادتها.

أضاف أن الورش استهدفت زيادة المعرفة المعلوماتية حول سوق العمل وتدريب الأصم علي الفهم العميق لطبيعة سوق العمل وسط متغيرات العرض والطلب والتفاعل التكنولوجي الذي غير العديد من المهن التقليدية.

وأكد البيان المشترك لكل من المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين ومؤسسة أسمعني للطفولة والأمومة أن الحفل سوف يعرض قصص نجاح للأشخاص الصم وضعاف السمع الذين قد اجتهدوا إلي أن وصلوا لمراكز مرموقة في العمل في مختلف المجالات، كما سيتم تكريم الداعمين للصم وضعاف السمع وممن أثمر دعمهم عن أثر ملموس في حياة الأشخاص الصم.

كما يعلن عن توقيع بروتوكولات بهدف تأهيل أكبر عدد من الصم لسوق العمل خلال العام الحالي.

مؤسسة أسمعني أسمعني للطفولة المؤسسة المصرية حقوق الصم مركز التعليم المدني الأصم العربي

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