الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الغد يفتتح مقره الجديد بالجيزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، والكاتب الصحفي ماهر الفضالي  أمين عام الحزب بالجيزة مقر الحزب الجديد بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات النيابية والسياسية والحزبية أبرزهم النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب ونقيب الفلاحين صدام أبو حسين، والسياسي رجب هلال حميدة بالإضافة إلى قيادات وأعضاء حزب الغد.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، إن اليوم يشهد انطلاقة حقيقية إلى مقر الحزب الجديد بمحافظة الجيزة، بحضور أبناء المحافظة مما يعد علامة واضحة على تكاتف شعب الجيزة لدعم القيادة السياسية.

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وتوجه زعيم حزب الغد بالشكر إلى أمانة حزب الجيزة والقاهرة وجميع الحضور، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عددا من المقرات الجديدة للحزب بالمحافظات المختلفة.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، إن اليوم انطلاق حقيقي لمقر الحزب الجديد، لافتا إلى أن هناك مقرات جديدة خلال الأشهر القديمة، حيث إن المقر الجديد يعني تكاتف شعب الجيزة وأبنائه لدعم القيادة السياسية.

وشدد على ضرورة العمل بروح التعاون والمساندة، لتحقيق أهداف الحزب الوطنية، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى وقوف الأحزاب السياسية بجانب الدولة وقفة رجل واحد ودعمهم بكل السبل الممكنة.

وأهدى ماهر الفضالي أمين عام الحزب بالمحافظة درع الأمانة العامة لمحافظة الجيزة ونسخة من كتاب الله القرآن الكريم، إلى المهندس موسى مصطفى موسى زعيم الحزب، بمناسبة افتتاح المقر الجديد.

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