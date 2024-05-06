الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الغد يدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصرفات حماس الأخيرة

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

ندد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى باستمرار إسرائيل فى حربها على الشعب الفلسطينى الأعزل واستمرارها فى عمليات القتل والتشريد والتهجير.

كما أدان تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية فى قطاع رفح جنوب غزة، والذى يهدد بتشريد أكثر من مليون فلسطينى.

وأدان أيضا تصرفات حركة حماس وقصف كرم أبوسالم، وهو الأمر الذى عقد مسار المفاوضات وأجهض الجهود المصرية فى الوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار؛ حفاظا على من تبقى من الشعب الفسطينى فى القطاع.

وأكد أن الشعب الفلسطينى يدفع الثمن غاليا من حياته بسبب تصرفات غير مسئولة وغير حكيمة، لا تراعى سلامة وأمن الشعب الفلسطينى، ويرى فيها خدمة لإسرائيل لاستمرارها فى مخططاتها ضد الشعب الفلسطينى.

وطالب حركة حماس بوضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فى حساباتها، وألا تجعل من نفسها أداة لتحقيق أغراض ومخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على مساندته للدولة المصرية فى مساعيها الدائمة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى وحفاظها على القضية الفلسطينية ورفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا تمسكه بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وحق الشعب الفلسطينى فى أرضه ودولته وعاصمتها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث