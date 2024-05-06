حزب الغد يدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصرفات حماس الأخيرة

ندد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى باستمرار إسرائيل فى حربها على الشعب الفلسطينى الأعزل واستمرارها فى عمليات القتل والتشريد والتهجير.

كما أدان تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية فى قطاع رفح جنوب غزة، والذى يهدد بتشريد أكثر من مليون فلسطينى.

وأدان أيضا تصرفات حركة حماس وقصف كرم أبوسالم، وهو الأمر الذى عقد مسار المفاوضات وأجهض الجهود المصرية فى الوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار؛ حفاظا على من تبقى من الشعب الفسطينى فى القطاع.

وأكد أن الشعب الفلسطينى يدفع الثمن غاليا من حياته بسبب تصرفات غير مسئولة وغير حكيمة، لا تراعى سلامة وأمن الشعب الفلسطينى، ويرى فيها خدمة لإسرائيل لاستمرارها فى مخططاتها ضد الشعب الفلسطينى.

وطالب حركة حماس بوضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فى حساباتها، وألا تجعل من نفسها أداة لتحقيق أغراض ومخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على مساندته للدولة المصرية فى مساعيها الدائمة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى وحفاظها على القضية الفلسطينية ورفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا تمسكه بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وحق الشعب الفلسطينى فى أرضه ودولته وعاصمتها القدس الشرقية.