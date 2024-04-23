حزب الغد يكرم عددً من قيادات القوات المسلحة في ذكرى عيد تحرير سيناء

ينظم حزب الغد غدا الأربعاء، بمقر الحزب المركزي حفلا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ويكرم خلال الحفل، المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، مجموعة من قيادات وأبطال القوات المسلحة السابقين.



ويبدأ الاحتفال فى السادسة مساءا بمحاضرة عن( عظمة مصر عبر التاريخ الانسانى) يلقيها اللواء أركان حرب فؤاد فيود نائب رئيس حزب الغد للتخطيط الاستراتيجى يليها حفل التكريم، الذى يتضمن كلمات للقيادات العسكرية التى سيتم تكريمها.

الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

و تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

و توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

و في نهاية المراسم، صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعددًا من كبار رجال الدولة.