الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.. وتقارير "CNN" مُسيسة

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى أن تقارير شبكة "CNN" الأمريكية "مُسيسة"، وتتعمد باستمرار الإساءة لمصر ليس من منطلق الشفافية والحيادية وكافة الشعارات الوهمية التي ترفعها، ولكن كجزء من السياسة الخارجية والأجندة السياسية الداعمة للكيان الصهويني، وفي إطار حملة ممنهجة إعلامية لتشويه الجهود المصرية المضنية الداعمة لإقامة دولة فلسطين المستقلة والاعتراف بها بكامل حقوقها المشروعة.

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ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، في بيان لها، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية سيظل صامدًا منحازًا للإنسانية وروابط العروبة التي تجمع الشعب المصري بشقيقه الفلسطيني، رافضًا أشكال العنف والحرب والدمار كافة، والصمت المخزي عن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي تحصد في الأرواح البشرية البريئة يومًا بعد يوم في قطاع غزة.

وأوضحت عضو البرلمان الدولى، أن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية مركزي ومتعدد الأبعاد، بين الجهود الدبلوماسية والإنسانية رغم التحديات والانتقادات التى يسعى البعض لتوجيهها لها؛ من أجل تشويه ما تقدمه من دعم للقضية الفلسطينية، لافتة إلى أن مصر ستظل ملتزمة بدعم حقوق الفلسطينيين والسعي لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.


وأشارت الدكتورة عايدة نصيف، إلى أن الشعب أعطى تفويضه بالكامل للقيادة السياسية للدفاع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن الأمن القومي المصري، واستمرار دفع مزيد من الجهود المضنية لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القاهرة كانت وما زالت وسيطًا رئيسيًا في العديد من جولات التفاوض لوقف إطلاق النار بين حماس والكيان الإسرائيلي؛ بهدف تخفيف معاناة سكان غزة ووقف آلة الحرب هناك.

شبكة CNN الأمريكية مجلس الشيوخ البرلمان الدولي للكيان الصهويني دولة فلسطين الشعب المصري

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