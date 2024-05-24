نائب رئيس "مصر أكتوبر": "CNN" تُزيف الحقائق لصالح الكيان الصهيونى

استنكر المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بشدة، أكاذيب وادعاءات شبكة CNN حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية، حيث إنه ليس بجديد على الإعلام الغربي تزييف الحقائق والذي طالما سعى لتشويه صورة مصر أمام العالم وتغيير الأحداث لصالح الكيان الصهيوني.

مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأكد "حلمي"، في تصريحات صحفية له اليوم، على جهود مصر وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، فالدور المصري تضمن جهودًا دبلوماسية مستمرة ومفاوضات مكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك خاصة أنه أمام مسمع ومرأى من العالم أجمع، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة عن CNN تضمنت معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف المهندس أحمد حلمى، أن تغطية الإعلام الغربي وعلى الأخص شبكة CNN كانت موجهة لخدمة قوى معينة، ومحاولة للتشويش على دور مصر، وابتعدت عن المعايير الإعلامية وعن الحيادية، وخير دليل على ذلك نجد أن الرأي العام الغربي اتجه لقنوات عربية أخرى من أجل معرفة الحقيقة، الأمر الذى كشف أكذوبة الإعلام الغربي المحايد أمام العالم أجمع.

ولفت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، إلى أن الأكاذيب الإسرائيلية بشأن الموقف المصري؛ سببها جهود مصر في التفاوض والوصول لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، والموقف المصري تجاه المعبر ورفض تهجير الفلسطينيين، وهو الهدف الرئيسي لإسرائيل.

ووجه المهندس أحمد حلمى، التحية للدولة على دورها التاريخي، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة في تلك القضية الفلسطينية منذ اللحظات الأولى.